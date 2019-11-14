Российские ракетные комплексы появятся в Таджикистане

Зенитный ракетный дивизион состоит из 30 единиц техники. В их число входят: командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения и машины обеспечения.

«В настоящее время продолжаются работы по обустройству позиционного района для размещения техники, которые планируется завершить до конца ноября», — заявил генерал-полковника.

ЗРК прикроет в Таджикистане объекты 201-й военной базы от воздушно-космического нападения и займется противовоздушной обороной Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.