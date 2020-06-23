Российские ПВО сбили два беспилотника террористов у базы Хмеймим
Накануне российские и сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два ударных дрона террористов около авиабазы Хмеймим. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.
Беспилотники были зафиксированы недалеко от населенного пункта Джебла в сирийской провинции Латакия. Дроны были запущены с подконтрольной террористам территории в районе Идлиба и долины Эль-Габ.
«Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата (БЛА) боевиков в ударном оснащении», — отметил Щербицкий на брифинге. Его слова приводит газета «Известия».
Беспилотники не нанесли никакого ущерба, из местных никто не пострадал.
Столкновения и обстрелы регулярно происходят в Сирии между правительственной армией и незаконными террористическими бандформированиями.
Ранее Белый дом объявил о новых антисирийских санкциях, под которые подпадают президент страны Башар Асад и его супруга.