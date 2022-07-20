Российские ПВО сбили два беспилотника боевиков недалеко от сирийской авиабазы Хмеймим

В Сирии недалеко от авиабазы Хмеймим сработали российские системы ПВО. Они сбили два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих боевикам.

В Минобороны РФ уточнили, что БПЛА уничтожили на удалении двух километров от авиабазы. Пострадавших нет. Материальный ущерб попытка атаки не нанесла. База, добавили в российском ведомстве, функционирует в плановом режиме.

На саммите в Тегеране главы России, Ирана и Турции согласились с необходимостью сохранить территориальную целостность Сирии. США, подчеркнули участники переговоров, должны покинуть страну.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что сирийскую землю нужно навсегда избавить от террористов. Действующие на неподконтрольных властям Сирии территориях террористические организации создают угрозу экстремизма, сепаратизма и преступности. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств, в том числе Соединенных Штатов.