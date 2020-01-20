Российские ПВО сбили 3 дрона у авиабазы Хмеймим

Террористы пытались 19 января напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии. Для этого они направили туда три беспилотника, которые российские средства противовоздушной обороны успешно сбили.

Как сообщили в Минобороны России, дроны не успели нанести ущерб базе или российским военным. Беспилотники пытались атаковать цель с северо-востока.

«Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет», — сказано в сообщении Минобороны.

Сейчас авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме. В последний раз боевики предпринимали попытку напасть на базу в конце декабря. Тогда были сбиты два беспилотника, ущерба в результате налета не было.