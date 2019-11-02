Российские политики прокомментировали предложение о репарациях Украине

Криклий заявил, что Россия должна выплатить репарации Украине на восстановление Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что не стоит «забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс». Он указал, что Россия «делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы».

Депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров также напомнил о роли Украины в разрушениях на Донбассе.

«И все то, что произошло и происходит в отдельных точках сейчас находится под полной ответственностью украинской стороны. И попытки перекладывать ответственность на других с их стороны уже были. Украинские политики не хотят нести ответственность и пытают переложить свои проблемы на других. Это видно и по словам представителей Кучмы, которые заявили, что для выполнения Минских договоренностей необходимо распустить ДНР и ЛНР. Так что это — просто очередная попытка затянуть урегулирование военных действий», — заявил Туров.