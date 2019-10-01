Российские пограничники поймали 87 браконьеров из Северной Кореи
Пограничники задержали на Дальнем Востоке 262 браконьеров из КНДРПодробнее
«28–30 сентября пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Задержаны 87 граждан КНДР входящих в состав судокоманд», — сообщили в Федеральной службе безопасности.
Всего сотрудники погранслужбы изъяли у моряков четыре тысячи кальмаров и запрещенные приспособления для отлова. Всех браконьеров сейчас отправляют в порт Посьет, где будут выясняться все детали.
Кроме задержания, российские пограничники спасли 174 гражданина Северной Кореи, которые были на 26 тонущих судах. Корабли находились не в российских водах Японского моря.
«Пострадавших нет, граждане КНДР в ближайшее время будут переданы на родину», — сказано в сообщении.
Ранее в том же море задержали 262 рыбаков из КНДР. У них нашли порядка 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара, после чего моряков конвоировали в Находку.