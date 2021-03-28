Российские подлодки назвали серьезной проблемой для ВМС США

В 2021 году ВМФ России оснастят новейшими атомными субмаринами типа «Ясень» — «Казань» и «Новосибирск». Военные аналитики китайского издания Sohu назвали их серьезной проблемой для США и подчеркнули, что подлодки являются чрезвычайно боеспособными.

«Подводные лодки типа „Ясень“ считаются одними из самых передовых в мире. Экипаж этих боевых единиц состоит всего из 90 человек, что свидетельствует об их высокой автоматизации», — процитировало перевод статьи издание «ПолитРоссия».

Китайские обозреватели уточнили, что эти подлодки значительно превосходят американские субмарины по своим характеристикам. «Казань» и «Новосибирск» могут погружаться на рекордную глубину, отлично вооружены, имеют высокий уровень автоматизации, но при этом остаются практически бесшумными. При этом они могут бороться не только с подлодками и надводными кораблями, но и атаковать цели, которые находятся на берегу.

Авторы материала уверены, что Россия сможет использовать подлодки типа «Ясень», чтобы регулировать различные кризисы и решать свои глобальные геополитические задачи.

Новые российские подлодки нередко сравнивают с американскими типа USS Seawolf. Чаще всего отечественные субмарины приводят в пример последним.