20 августа 2023, 00:35
Российские пилоты предотвратили столкновение с американскими истребителями в Сирии
ЦПВС: истребители США опасно сблизились с российскими Су-35 в Сирии
Два истребителя F-35 коалиции США опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 военно-космических сил России в районе военной базы Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщил заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Опасное сближение произошло утром 19 августа. На высоте 9 тысяч метров истребители F-35 подлетели к самолетам Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики своими профессиональными действиями смогли предотвратить столкновение, сообщил Вадим Кулить.
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«Подобными действиями „коалиция“ продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — выразил уверенность военный.
Также контр-адмирал сообщил, что за сутки коалиция США семь раз нарушила протокол деконфликтации.
В августе Минобороны заявило, что четыре российских самолета подверглись воздействию систем наведения в Сирии. Это привело к автоматическому включению бортовых оборонительных комплексов. Кроме того, самолеты перенесли радиолокационное воздействие со стороны двух истребителей-бомбардировщиков F-35.
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