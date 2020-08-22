Российские паспорта получили более 130 тысяч жителей ДНР

Обладателями российского гражданства стали уже более 130 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами. Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны — России!» — написал Пушилин в Telegram-канале.

Кроме того, он поздравил всех россиян с Днем государственного флага. Глава ДНР подчеркнул, что этот праздник объединяет всех граждан страны и русских людей независимо от того, на какой территории они проживают.

День государственного флага отмечается по всей России 22 августа. Праздник был установлен в 1994 году указом президента Бориса Ельцина.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР подписал в апреле 2019 года президент Владимир Путин. Тогда он пояснил, что такое решение носит только гуманитарный характер. Первые центры выдачи российских паспортов открылись в Ростовской области. Уже в июне первые жители Донбасса получили гражданство.