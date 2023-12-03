Мир 03 декабря 2023, 02:18 Российские «Панцири» и «Буки» сбили выпущенные Израилем по Дамаску авиабомбы ЦПВС: российская ПВО сбила большую часть выпущенных Израилем по Дамаску авибомб РИА «Новости»

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Большинство авиабомб, выпущенных Израилем по Дамаску, сбили российские системы ПВО «Панцирь-С» и «Бук-М2Э». Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Четыре истребителя ВВС Израиля в ночь на субботу обстреляли объекты в окрестностях Дамаска. Атака велась управляемыми авиабомбами с Голанских высот.

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«Дежурными силами по ПВО вооруженных сил Сирии из комплексов „Панцирь-С“ и „Бук-М2Э“ российского производства большая часть авиабомб сбита», — заявил Кулить.

Антитеррористическая коалиция во главе с США уже трижды нарушала протоколы деконфликтизации, отметил контр-адмирал. Авиация коалиции за сутки три раза нарушила воздушное пространство Сирии.

Россия потребовала от Израиля прекратить обстреливать Дамаск. Удары по территории Сирии являются нарушением суверенитета и подвергают опасности мирное население региона, заявили в МИД РФ.