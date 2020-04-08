Российские отельеры пожаловались на жадность Booking

По данным РИА ФАН, она рассказала, что «этот бунт происходит как раз из-за того, что в настоящий момент от Booking нет никаких бронирований». По словам Буйловой, обращение поддержали многие: «222 отеля в Петербурге, плюс еще присоединился Ростов-на-Дону, и мы ждем подписания в Москве, Самаре, Хабаровске».

«Даже если комиссии будут уменьшены, оплата платежей была бы хороша с отсрочкой как минимум на следующий период одного года», — уточнила она.