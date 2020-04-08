Российские отельеры пожаловались на жадность Booking
Российские отельеры обратились в компанию Booking с просьбой уменьшить комиссию до 50%. Об этом сообщил портал iReactor со ссылкой на вице-президента Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамару Буйлову.
По данным РИА ФАН, она рассказала, что «этот бунт происходит как раз из-за того, что в настоящий момент от Booking нет никаких бронирований». По словам Буйловой, обращение поддержали многие: «222 отеля в Петербурге, плюс еще присоединился Ростов-на-Дону, и мы ждем подписания в Москве, Самаре, Хабаровске».
«Даже если комиссии будут уменьшены, оплата платежей была бы хороша с отсрочкой как минимум на следующий период одного года», — уточнила она.