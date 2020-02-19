Российские мужчины вошли в топ-3 самых некрасивых в мире

Самыми уродливыми мужчинами на планете стали жители Ирландии, а самыми некрасивыми женщинами — немки. Такие данные привел скандально известный сайт знакомств beautifulpeople.com («Красивые люди»).

При регистрации внешность нового участника рассматривают в течении 48 часов. Если остальные члены сообщества посчитают, что кандидат некрасивый, то его профиль удаляют. Каждый год сайт представляет рейтинг привлекательности наций. Но интереснее посмотреть на аутсайдеров.

По данным издания Daily Mail, в конце списка мужчин оказались ирландцы. Вторыми по уродливости признали поляков, на третьем месте расположились россияне. Остальные позиции достались британцам, индусам и японцам. По сравнению с прошлым годом особых изменений нет. За исключением того, что в этом году в рейтинге нет филиппинцев.

Самые некрасивые женщины, по версии пользователей сайта beautifulpeople, живут в Германии, Турции и Китае. Далее идут Корея, Индия и Великобритания. Россиянки заняли 11 место из 21. При этом немецких мужчин на сайте ценят больше, чем женщин. Они заняли 12 место в общем списке.

Самыми красивыми женщинами, как и каждый год стали жительницы скандинавии: Норвегии, Швеции и Исландии. Среди мужчин нордический тип внешности также остается популярным: первое место досталось шведам. На втором месте расположились бразильцы, внеся небольшое разнообразие. На третьем месте снова блондины с голубыми глазами — датчане.

С 2002 года, когда сайт beautifulpeople начал работать, в «черный список» там отправили более 8,5 миллиона человек. Признаками уродства пользователи считают плохую кожу, большой нос, жидкие волосы.