Мир 07 марта 2023, 05:45 Российские мультфильмы стали самыми кассовыми за границей «Ведомости»: российские мультфильмы стали самыми кассовыми за границей Википедия

Читать 360tv в

Российские мультфильмы в 2022 году стали самыми кассовыми среди отечественных кинокартин за рубежом. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на сведения «Бюллетеня кинопрокатчика».

На первом месте оказался мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка». Он заработал в прокате 2,6 миллиона долларов. Еще в список попал «Щелкунчик и волшебная флейта», получивший 2,4 миллиона долларов.

Реклама

Иностранцам также приглянулся мультфильм Бука. Мое любимое чудище» — 1,7 миллиона долларов. Замкнула перечень «Снежная королева: Разморозка» — 1,6 миллиона.

Реклама

Общий сбор российских лент составил в других странах 17,1 миллиона долларов. Эта цифра оказалась меньше, чем была в 2021 году. Тогда отечественные кинокартины заработали больше на 6%. Самым крупным импортером российского кино оказалась Италия. Она обошла в этом вопросе Китай.