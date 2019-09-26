Российские моряки застряли на арестованном теплоходе в Испании без денег и почти без еды
С мая 2018 года «Северная Земля» арестован за неуплату долгов ПАО «ММП». Тем не менее компания в течение года продолжала посылать моряков для работы в Испанию. Последний экипаж в среднем находится на корабле около 3-5 месяцев. Однако зарплату никто пока не видел. Кое-какие деньги моряки получают на питание. Но их катастрофически не хватает.
Продукты есть, но мы экономим, питаемся на треть от положенной на человека в сутки суммыЧлен экипажа «Северная Земля».
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Он отметил, что в среднем ежедневно на питание уходит около 150 рублей. При этом работодатель не обеспечивает своих сотрудников средствами гигиены. Моряки самостоятельно вынуждены покупать (в ущерб питанию) стиральный порошок, мыло, зубную пасту и другие средства. Не хватает на борту и лекарств.
«С июня месяца 2019 судовладелец не платит за топливо, как следствие, приходится запрашивать его у портовых властей в долг (пока власти идут навстречу, но это только пока). Экономия расхода топлива приводит к проблемам с электропитанием на судне: свет подается только на некоторое время, соответственно на судне проблемы с подачей теплой воды (вода также пока берется в долг у администрации порта), приготовлением и без того скудной пищи», — сказано в письмо моряков, которое оказалось в распоряжении «360».
При этом экипаж выполняет свои обязанности по поддержанию жизнеспособности судна. Некоторые моряки готовы покинуть теплоход, но на это у них элементарно нет денег.
«360» связался с Мурманским морским пароходством. «Никакого ответа не будет», — заявили в компании.
Между тем, в Мурманском следственном отделе на транспорте о ситуации знают и пытаются содействовать решению проблемы.
У нас в ходе расследования возбуждено два уголовных дела, точнее сказать, четыре эпизода преступной деятельности в отношении разных людей. Два факта — это невыплата зарплаты, сокрытие денежных средств от налоговых органов. Также два факта — злоупотребление полномочиями лицом, из числа управления коммерческой организацией, повлекшей тяжкие последствияАртем Кытинруководителя отдела Мурманского следственного отдела на транспорте.
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Он отметил, что «в ходе следствия принимаются активные меры по погашению задолженности по заработной плате». На данный момент из общей суммы задолженности погашено 20 миллионов 60 тысяч рублей. До конца недели должны погасить еще 35 миллионов. При этом в дальнейшем погашение задолженностей продолжится, подчеркнул Кытин.
«В настоящее время вопрос о реализации данного судна поставлен на аукцион. Такой была инициатива портовых властей Испании», — добавил он.
Представитель Мурманского следственного отдела на транспорте рассказал, что по закону экипаж судна, подчиняющийся ПАО «ММП», должен обеспечивать «живучесть судна».
«В рамках контроля мы будет наблюдать как Мурманское пароходство будет осуществлять свою деятельность по репатриации и по снабжению всем необходимым членов экипажа судна», — заключил Кытин.