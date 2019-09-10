Российские моряки в Приморье спасли рыбака из КНДР. Видео

Незапланированная спасательная операция прошла у берегов Приморского края. Российские моряки взяли на борт дрейфовавшего иностранца. Им оказался рыбак из КНДР.

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«Его вчера передали пограничникам. По виду с рыбаком все нормально, его вскоре отправят на родину», — сообщил РИА «Новости» представитель регионального погрануправления УФСБ РФ.

Собеседник отметил, что по утверждению моряков, кореец находился в воде на протяжении десяти часов. После того, как он оказался на борту, его напоили чаем.

Момент спасения жителя КНДР попал на камеры. На кадрах видно, как иностранец цепляется за кусок пенопласта. Позже моряки кинули мужчине круг. С помощью него корейца удалось поднять на корабль.

Ранее российские пограничники сообщили, что в бухтах на севере Приморья скопились сотни иностранных судов. Среди них было 150 шхун из Северной Кореи. Такая ситуация сложилась из-за тайфуна «Линлин».

Чтобы следить за обстановкой, туда были направлены дополнительные силы. Пограничники провели рейды для предотвращения высадки иностранных берегов на российский берег. В понедельник, 9 сентября, погранауправление заявило, что почти все суда из КНДР покинули воды РФ.