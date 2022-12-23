Мир 23 декабря 2022, 08:57 Российские моряки с сухогруза в Венесуэле пожаловались на нехватку воды и продуктов РПСМ: российские моряки в Венесуэле сообщили о проблемах со снабжением и задержке зарплаты РИА «Новости»

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Российский экипаж сухогруза EROS I, который находится в порту Венесуэлы, рассказал о нехватке воды, продовольствия и о задержках зарплаты на несколько месяцев. Об этом сообщили в первичной профсоюзной организации моряков Российского профсоюза моряков (РПСМ) Владивостока.

На судне есть многочисленные проблемы. В частности, все российские члены экипажа не получают зарплаты как минимум с октября, некоторые — с августа, а у многих офицеров закончились сроки контрактов. На борту также были перебои с водой и питанием.

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«Оператор — компания Sparta Shipmanagement Ltd, зарегистрированная на Кипре, — постоянно обещала перевести средства на счета экипажа, но денег своих моряки не получали», — уточнили в ведомстве.

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Также экипаж сообщил о проблемах с документами. Часть аппаратуры судна требует немедленного ремонта, но заявки на техснабжение и обслуживание игнорируются с лета.

В среду, 21 декабря, стало известно, что российский экипаж панамского судна попросил о помощи в порту Венесуэлы.