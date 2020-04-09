Российские моряки едва не погибли в Средиземном море

По данным издания, корабль вспыхнул неподалеку от порта Катания на Сицилии. На борту корабля находились граждане Индии, Турции, Азербайджана, Украины и России.

Им не удалось самостоятельно справиться с пожаром. Им помог экипаж сухогруза ARIFE, который поднял их к себе на палубу и доставил на берег. Капитан ARIFE Георгий Тушмалишвили заверил, что в результате произошедшего никто не пострадал.