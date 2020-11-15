Российские миротворцы взяли под охрану церковь в Карабахе

Он подчеркнул, что сейчас на территории церкви остаются несколько священников, которые продолжают службу. Все церковные реликвии переправляют на территорию Армении

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что неприкосновенность азербайджанцами христианских святынь стало одним из условий мира в Карабахе.

«Слова президента России Путина — важнейший сигнал от державы, которая несет ключевую ответственность за мирное урегулирование в этом регионе», — написал он в в своем Telegram-канале.

Президент России в разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что важно обеспечить сохранность храмов и монастырей на территориях, которые переходят под власть Баку.

Как сообщило ИА Nation News, в ответ Алиев назвал Азербайджан многоконфессиональной страной, где соблюдают права и свободы всех верующих.

Однако Армянская апостольская церковь уже обвинила военных Баку в осквернении храма Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши. Неизвестные оставили на стенах храма черные надписи.

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Ереван передаст Баку три района, а Россия введет миротворцев на линии соприкосновения и охрану коридора между Нагорным Карабахом и Арменией.

Боестолкновения в Нагорном Карабахе продолжались почти два месяца. По словам Владимира Путина, жертвами стали более двух тысяч человек с обеих сторон. Еще восемь тысяч человек получили ранения.