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    15 ноября 2020, 01:55

    Российские миротворцы взяли под охрану церковь в Карабахе

    Анатолий Минкин

    Одну из старейших церквей на территории Нагорного Карабаха взяли под охрану прибывшие туда российские миротворцы. Как сообщил «Интерфакс» речь идет об храме Дадиванк в Кельбаджарском районе. Об этом агентству сообщил руководитель пресс-канцелярии Армянской апостольской церкви Ваграм Меликян.
    Российские миротворцы взяли под охрану церковь в Карабахе

    Он подчеркнул, что сейчас на территории церкви остаются несколько священников, которые продолжают службу. Все церковные реликвии переправляют на территорию Армении

    Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что неприкосновенность азербайджанцами христианских святынь стало одним из условий мира в Карабахе.

    «Слова президента России Путина — важнейший сигнал от державы, которая несет ключевую ответственность за мирное урегулирование в этом регионе», — написал он в в своем Telegram-канале.

    Президент России в разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что важно обеспечить сохранность храмов и монастырей на территориях, которые переходят под власть Баку.

    Как сообщило ИА Nation News, в ответ Алиев назвал Азербайджан многоконфессиональной страной, где соблюдают права и свободы всех верующих.

    Однако Армянская апостольская церковь уже обвинила военных Баку в осквернении храма Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши. Неизвестные оставили на стенах храма черные надписи.

    Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Ереван передаст Баку три района, а Россия введет миротворцев на линии соприкосновения и охрану коридора между Нагорным Карабахом и Арменией.

    Боестолкновения в Нагорном Карабахе продолжались почти два месяца. По словам Владимира Путина, жертвами стали более двух тысяч человек с обеих сторон. Еще восемь тысяч человек получили ранения.