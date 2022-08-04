Российские миротворцы выдвинулись к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

Из-за обострения конфликта российские миротворцы отправились к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и заняли позиции вместе с армянскими военными, сообщил «Sputnik Армения».

«Российские миротворцы в Нагорном Карабахе после обострения ситуации в зоне конфликта выдвинулись к линии соприкосновения и расположились на некоторых постах вместе с армянскими военнослужащими», — сообщили источники агентства.

Такие меры предприняли для стабилизации обстановки в зоне эскалации.

Минобороны России 3 августа предупредило об обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе высоты Сарыбаба, сообщил RT. Евросоюз призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения, а Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — решить конфликт дипломатическими методами.