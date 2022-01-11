Российские миротворцы развернули беспилотники в аэропорту Алма-Аты

Российские миротворцы для наблюдения за окрестностями аэропорта Алма-Аты задействуют беспилотники «Орлан-10». По сообщению «РИА Новости», в район прибыли два расчета дронов из России. На текущий момент воздушная гавань продолжает быть закрытой для гражданских рейсов.

Ранее в эфире телеканала «Звезда» начальник расчета этих средств Артем Лифанов рассказал, что при помощи комплекса удается координировать действия миротворцев ОДКБ. По словам Лифанова, беспилотники приведены в состояние постоянной готовности. Обычно на процесс всех необходимых согласований приходится не более 15 минут.

На территорию Казахстана направили миротворческие силы ОДКБ. В них задействованы подразделения из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. В российском министерстве обороны сообщили, что наши миротворцы в сотрудничестве с военными Казахстана смогли установить над аэропортом Алма-Аты полный контроль. Руководителем сил ОДКБ стал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что общий контингент будет находиться в республике до тех пор, пока ситуация полностью не нормализуется.