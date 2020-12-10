Российские миротворцы разминировали южную окраину Степанакерта

Саперы из России продолжают разминирование в Нагорном Карабахе. За сутки миротворцы очистили около пяти гектаров территории южной окраины Степанакерта. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности южной окраины города Степанакерт. За сутки очищено около пяти гектаров территории, 500 метров дорог и 24 здания, обнаружено и уничтожено шесть неразорвавшихся боеприпасов», — приводит РИА «Новости» текст сообщения военного ведомства.

Найденные мины и снаряды военные вывозят на специальный полигон и взрывают. Если боеприпасы невозможно эвакуировать, их уничтожают на месте с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Российские миротворцы накануне помогли восстановить две опоры и 1,5 километра линий электропередачи.

За все время наши инженерные подразделения разминировали более 70 гектаров местности в Нагорном Карабахе. Миротворцы проверили около 23 километров дорог, 157 домов и социальных объектов, где обнаружили и обезвредили более 4,5 тысяч взрывоопасных предметов.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась 27 сентября и закончилась 9 ноября, когда Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, в зону конфликта вошли российские миротворцы. Они будут служить на линии соприкосновения ближайшие пять лет.