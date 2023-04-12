12 апреля 2023, 14:02
Российские миротворцы остановили смертельную перестрелку на границе Армении и Азербайджана
Захарова: российские миротворцы остановили стрельбу на армяно-азербайджанской границе
Военнослужащие из российской миротворческой миссии остановили перестрелку в зоне конфликта на армяно-азербайджанской границе. Вооруженное столкновение произошло 11 апреля, сообщила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.
Огонь открыли на линии боевого соприкосновения в районе села Тех. Кто выстрелил первым, в МИД России не уточнили. Несколько человек, по словам Захаровой, получили ранения либо погибли.
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«Находившиеся в данном районе представители вооруженных сил и погранслужбы ФСБ незамедлительно вступили в контакт с ответственными лицами в Армении и Азербайджане и приняли меры по деэскалации», — сказала она.
В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в решении конфликта наметился прогресс. Правительство, сообщили «Известия», направило Азербайджану свой вариант мирного соглашения и получило в ответ его версию. Глава кабмина назвал это движением вперед, но признал, что стороны не сошлись в позиции по фундаментальным вопросам.
Мария Захарова
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Конфликт Азербайджана и Армении
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