Мир 12 апреля 2023, 14:02 Российские миротворцы остановили смертельную перестрелку на границе Армении и Азербайджана Захарова: российские миротворцы остановили стрельбу на армяно-азербайджанской границе Аппарат президента Республики Армения

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Военнослужащие из российской миротворческой миссии остановили перестрелку в зоне конфликта на армяно-азербайджанской границе. Вооруженное столкновение произошло 11 апреля, сообщила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.

Огонь открыли на линии боевого соприкосновения в районе села Тех. Кто выстрелил первым, в МИД России не уточнили. Несколько человек, по словам Захаровой, получили ранения либо погибли.

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«Находившиеся в данном районе представители вооруженных сил и погранслужбы ФСБ незамедлительно вступили в контакт с ответственными лицами в Армении и Азербайджане и приняли меры по деэскалации», — сказала она.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в решении конфликта наметился прогресс. Правительство, сообщили «Известия», направило Азербайджану свой вариант мирного соглашения и получило в ответ его версию. Глава кабмина назвал это движением вперед, но признал, что стороны не сошлись в позиции по фундаментальным вопросам.