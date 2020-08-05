Российские медики и спасатели вылетели на помощь в Бейрут

МЧС России направило в Бейрут около 50 медиков и спасателей. Первый из четырех самолетов Ил-76 доставит в столицу Ливана и передвижной мобильный госпиталь.

«На борту самолета порядка 50 спасателей и медиков, а также передвижной мобильный госпиталь МЧС России», — приводит «Интерфакс» текст сообщения корреспондента из аэропорта Жуковский.

Следом до конца дня вылетят еще три самолета со специалистами Роспотребнадзора и лабораторией по выявлению COVID-19. Когда один из самолетов вернется в Россию, на его борту в Ливан отправят дополнительную группировку центрального аэромобильного отряда и специальную технику.

Всего в Бейрут перебросят около 150 российских специалистов.

Сильнейший взрыв прогремел в порту Бейрута во вторник, 4 августа. Там сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую конфисковали шесть лет назад с борта судна Rhosus. В результате ЧП погибли более ста человек. Число жертв взрыва может вырасти, так как спасатели все еще разбирают завалы. Пострадали около четырех тысяч человек. После взрыва в воздух поднялась взвесь из опасных веществ, среди которых может быть асбест от разрушенных зданий.