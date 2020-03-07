Российские машины LADA начали собирать на Украине

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) начал тестовый выпуск российских автомобилей LADA. Пока ни о каком серийном производстве речи нет. Это проверка, которую проводят партнеры завода.

«Процесс аудита качества и производства как такового продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске производства [LADA], пока нет», — рассказал пресс-секретарь корпорации «УкрАВТО» Дмитрий Скляренко в интервью интернет-изданию 061.ua.

Собеседник добавил, что аудит проводят потенциальные партнеры завода. Среди них компания Groupe Renault. По правилам проверки ЗАЗ должен выпустить тестовую партию машин. По данным СМИ, в Запорожье, помимо тестовых LADA Largus, могут начать собирать LADA Vesta и LADA XRay.

ЗАЗ — это крупнейший украинский автостроительный завод. Пять лет назад производство на нем практически встало. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».