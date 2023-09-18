Мир 18 сентября 2023, 02:43 Российские магазины с продуктами шокировали поляков O2: российские магазины переполнены продуктами, несмотря на санкции Запада Freepik

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Полки в российских магазинах забиты продуктами, несмотря на санкции. Такой вывод сделали авторы польского издания О2.pl, изучив видеоролики россиянки о походах за продуктами.

Поляки изучили видео в TikTok, которые сняла жительница России по имени Светлана. Она на своей странице делится историями об изменениях цен и ассортимента в российских магазинах в условиях санкций.

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Полки магазинов, на которых есть много разных продуктов, шокировали поляков. Некоторые даже предположили, что Светлана может быть «ярой патриоткой» или получать деньги от правительства.

«В ее роликах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи», — указали в статье.

Авторы портала написали, что, несмотря на «трудные времена», российские власти успешно справляются со всеми препятствиями. Также они обратили внимание, что несмотря на уход многих зарубежных брендов, в России есть свой аналог McDonalds, русская Coka-Cola, а также картофель фри, курица и соусы. Большим удивлением для поляков стало наличие в России пасты Nutella.

Ранее бельгийские СМИ сделали вывод, что антироссийские санкции не повлияли на повседневную жизнь граждан России.