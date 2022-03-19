Российские летчики уничтожили опорные пункты украинских националистов. Видео
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов украинских националистов
Авиация ВКС РФ нанесла удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Кадры с работой российских военных опубликовало Минобороны.
В ведомстве отметили, что нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот.
В результате авиационного удара были уничтожены опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника.
С начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.