Авиация ВКС РФ нанесла удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Кадры с работой российских военных опубликовало Минобороны.

В ведомстве отметили, что нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот.

В результате авиационного удара были уничтожены опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника.

С начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.