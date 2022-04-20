Российские летчики поразили 73 военных объекта Украины

Российские летчики в ходе специальной операции в течение 20 апреля поразили 73 военных объекта Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, за сутки военнослужащие ВС РФ высокоточными ракетами нанесли удары по 12 украинским военным объектам. Поражены два пункта управления украинских войск, три района сосредоточения живой силы и военной техники, в том числе в Краматорске, а также шесть опорных пунктов украинских вооруженных формирований в районе Попасной, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

В результате ударов уничтожены более 150 украинских военнослужащих, а также зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». Ракетные войска поразили четыре пункта управления, склад боеприпасов и места сосредоточения живой силы противника.

Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 и два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по 1053 объектам военной инфраструктуры Украины.