Российские лекарства от коронавируса прибыли в Венесуэлу

«Из России прибыл сильный противовирусный препарат „Фавипиравир“. Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни», — сказал Мадуро. Его слова цитируют «Невские новости».

Латиноамериканский лидер добавил, что это лекарство особенно хорошо помогает при лечении заболевших COVID-19, состояние которых оценивается как тяжелое.

Как отметил Мадуро, для граждан лекарство будет бесплатным.

На прошлой неделе Венесуэла начала испытания российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». Для этого уже отобраны две тысячи волонтеров. Как заявлял Мадуро, в страну будет доставлена и китайская вакцина. Вакцинация всего населения страны начнется после того, как закончатся испытания двух препаратов и после одобрения ВОЗ.

Ранее Мадуро уже говорил о готовности сделать прививку российской вакциной от коронавируса. О тех же намерениях сообщали сын и сестра политического деятеля.