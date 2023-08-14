Мир 14 августа 2023, 01:52 Российские «Ланцеты» уничтожили большую часть артиллерии ВСУ Экс-разведчик Риттер: «Ланцеты» ВС РФ уничтожили большую часть артиллерии ВСУ РИА «Новости»

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Российские беспилотники «Ланцет» уничтожили большую часть украинской артиллерии на передовой. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Gegenpol.

«Если вы посмотрите, что убивает украинские артиллерийские системы, то это чаще всего не контрбатарейная борьба, а беспилотники „Ланцет“, которые находят цели и ликвидируют их», — сказал он.

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Риттер отметил, что скоро такие беспилотные летательные аппараты смогут осуществлять удары целыми роями для эффективного поражения техники. Действие украинских систем РЭБ и ПВО не повлияет на этот процесс.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил о ликвидации боевой машины пехоты Bradley и танка Leopard со стороны российских сил. По его словам, украинская техника была уничтожена барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Еще американские СМИ сообщили, что западные лидеры стали задумываться о подготовке ВСУ к повторному контрнаступлению в 2024 году. Украинские союзники надеялись на эффективные результаты летнего наступления киевского режима, однако такой сценарий уже маловероятен.