Российские космонавты выделили американскому коллеге модуль для сна на время устранения утечки воздуха

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) предоставили американскому астронавту отдельный модуль для сна и оборудовали умывальник в грузовом корабле пока не будет устранена утечка на американском сегменте.

«К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли все ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса место «ночевки» в «Поиске», — написал космонавт Иван Вагнер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, астронавт растянул спальный мешок как гамак, и «получилось очень даже неплохо».

Сейчас на станции находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с американским астронавтом Кристофером Кэссиди. Ранее сообщалось, что они обнаружили на МКС небольшую утечку воздуха.

На время экипаж заблокировал вход в неисправный модуль и изолировался в российском сегменте на три дня, пока будет идти поиск места утечки на американском сегменте. Поломка не угрожает ни МКС, ни экипажу.