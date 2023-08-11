Мир 11 августа 2023, 18:29 Российские корабли у Аляски не на шутку испугали США Экс-советник Пентагона Макгрегор: корабли ВМФ России у Аляски напугали США РИА «Новости»

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Группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски во время учений не на шутку перепугала американские власти. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

«Я думаю, что это был сигнал для нас. Что Россия и Китай тоже могут сделать то, что мы делаем постоянно уже много лет. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ», — сказал он.

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Военный сравнил Соединенные Штаты со школьным хулиганом, который раньше всех унижал и держал в страхе, а теперь кто-то смог дать ему сдачи. И теперь этот хулиган стоит в недоумении, как кто-то посмел это сделать, сказал Макгрегор.

В начале августа боевые корабли ВМФ России и Военно-морских сил Китая в ходе совместного патрулирования акватории Тихого океана провели учения в Беринговом море. Экипажи тренировались маневрировать, налаживать связь, отправлять и принимать вертолеты на палубах, а также искать и уничтожать подводные лодки врага.