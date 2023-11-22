22 ноября 2023, 16:48
Российские корабли с бесплатным зерном направились в Африку
Путин: Россия направила первые корабли с бесплатным зерном в Африку
Первые российские корабли с бесплатным зерном уже направили в помощь африканским странам. Об этом на внеочередном саммите G20 сообщил президент Владимир Путин.
«Хочу проинформировать вас, что в нуждающиеся страны Африки уже направились первые корабли с бесплатным российским зерном», — сказал он.
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Путин подчеркнул, что Россия четко выполняет все свои обязательства в продовольственной сфере, продолжая оставаться на позиции одного из крупнейших экспортеров в мире.
Также глава государства отметил, что в нынешнее время на многих мировых рынках наметилась турбулентность.
«Обострились проблемы в энергетическом и финансовом секторах. Огромный стресс мировой экономики стал следствием непродуманной политики отдельных стран. Но эти действия оправдывали в том числе борьбой с последствия пандемии», — добавил Путин.
Ранее президент назвал вероятную причину нового мирового экономического кризиса.
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Владимир Путин
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