Мир 22 ноября 2023, 16:48 Российские корабли с бесплатным зерном направились в Африку Путин: Россия направила первые корабли с бесплатным зерном в Африку РИА «Новости»

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Первые российские корабли с бесплатным зерном уже направили в помощь африканским странам. Об этом на внеочередном саммите G20 сообщил президент Владимир Путин.

«Хочу проинформировать вас, что в нуждающиеся страны Африки уже направились первые корабли с бесплатным российским зерном», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что Россия четко выполняет все свои обязательства в продовольственной сфере, продолжая оставаться на позиции одного из крупнейших экспортеров в мире.

Также глава государства отметил, что в нынешнее время на многих мировых рынках наметилась турбулентность.

«Обострились проблемы в энергетическом и финансовом секторах. Огромный стресс мировой экономики стал следствием непродуманной политики отдельных стран. Но эти действия оправдывали в том числе борьбой с последствия пандемии», — добавил Путин.

Ранее президент назвал вероятную причину нового мирового экономического кризиса.