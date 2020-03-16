Российские корабли назвали помехой для провокации в Черном море

«„Ни дня без перемоги!“ — таким, похоже, давно стал главный лозунг ВМСУ. Чем бы украинские военные моряки после 2014 года ни тешились, они с фатальной неизбежностью побеждали все и всех: Россию, силы природы и даже здравый смысл. По крайней мере, именно так действия ВМСУ регулярно описываются собственным командованием и украинскими СМИ. Минувшая неделя не стала исключением…» — пояснил автор публикации.

Он обратил внимание на то, что видеозапись телерадиостудии украинского министерства обороны противоречит утверждениям Незалежной. Опубликованный сюжет рассказывает о конфликте недалеко от Голицинского газоконденсатного месторождения. Одним из доказательств российской провокации назвали кадры экипажа катера «Прилуки».

Обозреватель издания уточнил, что на записи заметны ходовые огни и включенное освещение на палубе пограничного сторожевого корабля России, поэтому незаметным его назвать нельзя. Однако катер ВМСУ, вероятно, не поставили на якорь. По мнению журналиста, именно он «попытался устроить провокацию — проскользнуть мимо российских кораблей к буровым вышкам»

«Однако встретил отпор и был вынужден убраться восвояси», — подчеркнул автор.