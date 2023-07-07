07 июля 2023, 13:58
Российские компании обрадовались уходу зарубежных коллег — Песков
Песков заявил, что компании в России обрадовались уходу иностранных конкурентов
Отечественные компании обрадовались уходу иностранных конкурентов с российского рынка и комфортно ощущают себя в новых условиях бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Занявшие освободившиеся места после ухода зарубежных компаний российские бизнесмены чувствуют себя комфортно в новом бизнесе», — сказал он.
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Таким образом Песков ответил на заявление президента Финляндии Саули Ниинисте об отсутствии смысла в уходе финского бизнеса из России.
«Мы не можем давать каких-то советов финскому президенту, которого выбрал его народ, с которым нас объединяет доброе прошлое», — добавил помощник Владимира Путина.
Ранее Ниинисте признался, что Россия не получила никакого ущерба после ухода финских компаний с российского рынка. Также он указал на низкую эффективность санкций из-за различных способов их обхода.
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