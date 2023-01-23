Мир 23 января 2023, 10:29 Российские компании обяжут бороться с потолком цен на нефть Нефтяников обяжут самим контролировать перепродажу сырья без потолка цен freepik

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Правительство рассмотрит документ, запрещающий российским нефтекомпаниям ссылаться на потолок цен в своих экспортных контрактах. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание сослалось на документ, подготовленный Минэнерго, в котором говорится, что экспортирующие нефть российские компании и физические лица должны будут не допускать, чтобы в их контрактах было положение об ограничении цены на нефть.

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Кроме этого, компании обяжут контролировать иностранных покупателей, трейдеров и агентов в части соблюдения требования при дальнейшей перепродаже сырья, чтобы нефть не продавалась с потолком цен.

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При этом Минэнерго никак не прокомментировало информацию. Хотя, по словам источника издания, документ скоро согласуют в правительстве.

Тем временем Минфин США продолжает запугивать новыми санкциями на российские нефтепродукты. В американском ведомстве сообщили, что Вашингтон и его союзники подготовили два ценовых ограничения на российское сырье.

Первый ценовой потолок коснется дизельного топлива и бензина, а второй — сырой нефти, в частности мазута.