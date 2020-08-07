Российские кинологи с собаками работают в Бейруте. Вот как их готовят в Подмосковье

Подмосковный отряд «Центроспас» МЧС России отправил в Бейрут шесть собак с кинологами для поисков пострадавших под завалами. Перед этим животные прошли серьезную подготовку.

Начальник службы ПССК отряда «Центроспас» Илья Заславский рассказал, что в Бейрут отправили шесть собак и пять спасателей-кинологов. Пока нет информации, что в ливанской столице под обломками удалось найти выживших. Но в Жуковском, где базируется отряд, все ждут хороших новостей и продолжают заниматься с другими собаками.

Подготовку собаки по кличке Таки проверил корреспондент «360». Журналистку спрятали в одном из искусственных укрытий, а задачей животного было ее отыскать. Корреспондент изображала человека, потерявшего сознание. Ее опустили в яму, которая имитирует завалы от разрушенных зданий при взрыве.

Когда Таки дали команду для начала поиска, она сорвалась с места и быстро нашла нужную точку. Собака начала лаять, указывая место, куда затем подошел кинолог.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот сейчас она бегала, но когда она уткнулась в запах, я уже понял по ее поведению, что она начала локализовать», — пояснил спасатель-кинолог Виталий Успенский.

После этого задачу для Таки усложнили, спрятав журналистку в так называемом нижнем укрытии. В таком месте почувствовать запах гораздо труднее, но и с этим собака успешно справилась.

С отряда «Центроспас» начинается история современной кинологической службы. В 1995 году землетрясение за 17 секунд разрушило поселок в Нефтегорске. Тогда всего две собаки нашли в завалах более 30 человек. После этого в МЧС России решили создать особое подразделение кинологов.

Взрыв прогремел в Бейруте вечером 4 августа. В порту сдетонировало свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. По данным СМИ, погибли 149 человек, а пять тысяч жителей получили ранения. В городе до сих пор продолжают работать спасатели.