Российские кинологи с собаками начали работать в Бейруте. Фото

После сильнейшего взрыва в Бейрут отправились подмосковные кинологи с собаками. Они помогут найти пострадавших людей, которые оказались глубоко под завалами.

Всего в Бейрут отправили пять спасателей-кинологов с шестью собаками. Как рассказал «360» начальник ПССК отряда «Центроспас» МЧС России Илья Заславский, все животные прошли специальную подготовку. Пять собак будут заниматься поисками пострадавших, а еще одна — поиском взрывоопасных веществ.

Специалисты уже прибыли в район порта, где произошел взрыв. Опытные спасатели-кинологи вместе с собаками приступили к поисковой операции. Они оценивают характер разрушений и изучают местность, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Кинологи и животные работают в отряде «Центроспас», который находится в подмосковном Жуковском.

Россия помогает Бейруту не только кинологами. Всего в ливанскую столицу решили отправить пять самолетов со специалистами и гуманитарной помощью. Кроме того, в город доставили автономный аэромобильный госпиталь.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, что привело к разрушению зданий в половине города. Жертвами ЧП, по последним данным, стали более ста человек. Травмы получили более четырех тысяч жителей.