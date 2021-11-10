Российские истребители станут регулярно патрулировать границы Белорусси

Российские и белорусские самолеты начнут совместное патрулирование западных и северо-западных границ республики. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на министерство обороны Белоруссии. Такие полеты станут регулярными.

В ведомстве пояснили, что по согласованию в Минобороны России создан комплекс единой региональной системы противовоздушной обороны вооруженных сил России и Белоруссии.

В ходе первого полета экипажи отработали взаимодействие в воздухе истребительной авиации и провели патрулирование границ Белоруссии. В маневрах приняли участие два самолета

ТУ-22М3 воздушно-космических сил России. После завершения полетов они вернулись на аэродром базирования.

В министерстве обороны Белоруссии отметили, что если раньше полеты авиации противовоздушной обороны проводились с перерывами, то теперь они станут регулярными. Это реакция на сложившуюся обстановку вокруг республики.