Российские истребители перехватили ядерные бомбардировщики США

Три бомбардировщика В-52Н ВВС США приблизились к российской границе в Черном море, на перехват поднимались истребители Су-27 и Су-30. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

Средствами контроля воздушного пространства Южного военного округа (ЮВО) три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе России, были обнаружены в пятницу, 4 сентября, говорится в сообщении Центра, которое приводит РИА «Новости».

На перехват поднялись четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30.

Три бомбардировщика B-52 Stratofortress в пятницу провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины, сообщил «Интерфакс».

В командовании ВВС США в Европе заявили, что проведенные учебные полеты B-52H якобы продемонстрировали возможности по сдерживанию России.

Западные ресурсы 4 сентября подтвердили вылет с авиабазы Фэрфорд в Англии трех стратегических бомбардировщиков B-52H. При этом им удалось отследить полеты только двух из них. Они совершили полеты к северу от Крыма в воздушном пространстве Украины.

B-52 Stratofortress вошли в воздушное пространство Украины над Волынской областью со стороны Польши в районе 11:45 по московскому времени. Маршрут их полета пролегал над Ровенской, Житомирской областями и Киевом.

Затем B-52 пролетели над Херсонской и Мелитопольской областями к северу от Крыма. Отмечается, что они около полутора часов кружили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.