Российские истребители перехватили американский бомбардировщик

По информации военных, в 19:00 по местному времени (12:00 по Москве) российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана зафиксировали приближающуюся к российской границе цель.

«Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря», — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что американский самолет не пересек границу России, а истребители вернулись на аэродром базирования.

Ранее сегодня российский истребитель Су-27 также перехватил два американских самолета-разведчика, которые приблизились к границе РФ над Черным морем.