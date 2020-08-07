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    07 августа 2020, 20:53

    Российские истребители перехватили американский бомбардировщик

    Александра Каширина

    Три истребителя Су-35 перехватили американский стратегический бомбардировщик, сопроводив его над Охотским морем. Об этом написал ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

    По информации военных, в 19:00 по местному времени (12:00 по Москве) российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана зафиксировали приближающуюся к российской границе цель.

    «Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря», — сообщили в ведомстве.

    Там также отметили, что американский самолет не пересек границу России, а истребители вернулись на аэродром базирования.

    Ранее сегодня российский истребитель Су-27 также перехватил два американских самолета-разведчика, которые приблизились к границе РФ над Черным морем.

    Новости SMI.FM