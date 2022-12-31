Мир 31 декабря 2022, 02:10 Российские и западные дипломаты в ООН пожелали друг другу мира Полянский: Российские и западные дипломаты в ООН пожелали мира в Новый год РИА «Новости»

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Российские и западные сотрудники представительств в ООН перед празднованием Нового года пожелали друг другу мира, рассказал первый заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский в эфире программы «Соловьев Live».

«Все желают, чтобы год был спокойный. Чтобы мир вернулся на какую-то траекторию устойчивого развития и сотрудничества. Это желают и нам, и мы желаем, в том числе и нашим западным коллегам здесь», — поделился дипломат.

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По мнению Полянского, пока нет ясности, как это будет в будущем реализовано. Дело в том, что Запад фактически «сжег мосты» с Россией. Однако в ООН понимают, что ситуация зашла слишком далеко, надо из нее выходить.

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С начала спецоперации ВС России на Украине в западном мире пошла новая волна русофобии. Кроме того, началась атака на русскую культуру. Ранее сообщалось об отмене выступления танцовщика Сергея Полунина в миланском театре «Арчимбольди».