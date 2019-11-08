Российские и украинские эксперты разошлись во мнениях о возможности новых контрактов по газу

Юрий Витренко, исполнительный директор «Нафтогаза Украины», предложил новый контракт вопреки текущим судебным спорам.

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«Наличие открытых споров между „Газпромом“ и „Нафтогазом“, а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа», — написал Витренко в Facebook.

По словам чиновника, контракт заключат не с «Нафтогазом», а с отдельным оператором газотранспортной системы. Он добавил, что такое «начало с чистого листа» не отменяет текущих претензий.

Александр Разуваев однозначно заявил, что разногласия «Газпрома» и «Нафтогаза» составляют преграду для новых газовых контрактов.

«При этом трубопроводы на подходе, а именно „Турецкий поток“ и „Северный поток — 2“. К тому же „Газпром“ имеет серьезные запасы ПХГ в Европе. За счет них он может покрывать определенное время поставки. „Газпром“ также может покупать топливо на спотовом рынке. Также „Газпрому“ все равно, с кем заключать договор на транзит газа, но это возможно только после того, как все судебные истории заканчиваются», — пояснил аналитик.

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Он также напомнил о евробондах. Украина все еще должна по ним около 3 миллиардов долларов. Соглашение подписали еще в 2013 году президенты Владимир Путин и Виктор Янукович.

Глава «Газпрома» Александр Миллер не раз говорил, что новый контракт по транзиту газа с Украиной может быть заключен только после урегулирования всех судебных споров с «Нафтогазом». Он также предложил «нулевой вариант» — отзыв судебных исков обеих сторон.

Александр Новак, глава Минэнерго РФ, назвал абсурдными последние претензии «Нафтогаза» к «Газпрому».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что иски Киева препятствуют заключению каких-либо договоренностей по транзиту газа между странами.

Действующее соглашение по транзиту истекает в конце текущего года.