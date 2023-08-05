Мир 05 августа 2023, 22:48 Российские и сирийские военные уничтожили штаб террористов в Идлибе ЦПВС: ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили в районе Идлиба штаб группировки «Джебхат ан-Нусра» РИА «Новости»

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Российские ВКС и сирийские ВВС ликвидировали штаб террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»* в Сирии. В штабе были причастные к терактам против военных и мирного населения. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова привело РИА «Новости».

Штаб террористической организации уничтожили в районе Идлиба, указал Кулить.

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«В нем (штабе — прим. ред.) находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения», — сказал замруководителя российского ЦПВС.

За прошедшие сутки, как уточнил контр-адмирал, со стороны этой террористической группировки зафиксировано четыре обстрела в провинции Алеппо.

Террористы выпустили противотанковую управляемую ракету в автомобиль ВС Сирии. В результате погиб один сирийский военный, получили ранения еще четверо.

*«Джабхат ан-Нусра» (она же — «Хайят Тахрир аль-Шам») — террористическая организация, запрещенная в России.