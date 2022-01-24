Российские и сирийские летчики провели первое совместное патрулирование

Российские и сирийские летчики провели первое совместное воздушное патрулирование в Сирии. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Боевые самолеты стартовали с двух аэродромов. Из Дамаска взлетели МиГ-29 и МиГ-23, а из Хмеймима Су-35 и Су-34. В небе российские и сирийские самолеты встретились и облетели пограничные районы. В ходе учений экипажи самолетов отработали учебные пуски ракет по воздушным целям и удар бомбами по наземным мишеням на одном из полигонов.