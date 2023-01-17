Мир 17 января 2023, 03:17 Российские и белорусские хакеры взломали систему Налоговой службы США Хакеры из России и Белоруссии взломали систему Налоговой службы США Pxhere

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Российские и белорусские хакеры взломали системы американской Налоговой службы. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил Killmilk. Собеседник издания — это глава пророссийской группировки Killnet.

Кроме членов Killnet в операции участвовали сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY, рассказал собеседник издания. Это объединение создали на базе хакерского форума Infinity.

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В заявлении белорусских хакеров говорится, что «еще один шаг» со стороны США «в сторону границ братских народов» России и Белоруссии спровоцирует публикацию 198 миллионов строк из базы данных Налоговой службы страны. Имеются ввиду также логины и пароли пользователей.

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Как рассказал Killmilk, получить доступ к внутренней базе данных налогового управления получилось через корпоративную сеть сотрудника логистических служб, который «попался на фишинг: перешел по вредоносной ссылке во время просмотра порнороликов в интернете».

Журналисты агентства Reuters в начале января сообщили, что члены российской хакерской группы Cold River летом прошлого года якобы атаковали американские ядерные исследовательские лаборатории. В своем материале авторы сослались на некие «интернет-записи».