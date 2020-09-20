Российские и белорусские байкеры навестили ветеранов во время мотопробега в честь Победы

Байкеры из России и Белоруссии присоединились к международному мотопробегу в честь 75-летия Победы. Во время заезда они посетили ветеранов в доме-интернате и жителей детской деревни «Истоки».

В мотопробеге в честь Победы участвуют более 120 байкеров из России и Белоруссии. Их маршрут пролегает через Мурманск и Петербург в Брест — до Кургана Славы, сообщил телеканал СТВ. Байкеры 19 сентября сделали остановку в Брестской крепости, посетили ветеранов в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Участников мероприятия встретили музыкой и солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

Директор социальных программ мотоклуба Iron Birds Игорь Чайка отметил, что необходимо всегда помнить свою историю и ужасные дни, которые пережили братские народы. Он подчеркнул, что это особенно важно сейчас, когда пытаются подзатереть историю.

«И именно такими мероприятиями, такими мотопробегами, посещениями памятных мест, посещением ветеранов, деток мы хотим показать то, что мы активно будем пропагандировать и активно будем сопротивляться той несправедливости, которую сегодня пытаются распространять в рамках — еще раз повторюсь — попытки затереть подвиг наших дедов и прадедов», — заключил Чайка.

На следующий день, 20 сентября, байкеры приехали в детскую деревню «Истоки». Там проживают 12 семей с 67 детьми, от которых отказались биологические родители. Водители мотоциклов сыграли с ребятами в футбол, проиграв со счетом 1:0. После матча они показали детям своих «железных коней».

Завершится мотопробег на Кургане Славы. Байкеры проведут церемонию закладки капсул с землей с памятных мест. Кроме того, в капсулы они положат послания наследникам Победы, а к мемориалу возложат цветы.