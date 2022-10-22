Россия откроет пункты обогрева для замерзающих европейцев | 360°

Мир 22 октября 2022, 15:39 Россия откроет пункты обогрева для замерзающих европейцев freepik

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Представительства Россотрудничества в Европе откроют пункты обогрева для местных жителей. Об этом ведомство сообщило Telegram-каналу «Русский дом».

«С наступлением в Европе осенних холодов и промозглой погоды Русские дома начинают акцию „Из России с теплом“», — говорится в сообщении.

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Ведомство уточнило, что пункты обогрева будут работать, пока цены на газ остаются высокими. Европейцы смогут там выпить чаю, подзарядить телефон и посмотреть фильмы, например, «Илья Муромец», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане» и другие. Таким образом Русские дома продемонстрируют «наше традиционное гостеприимство», заявили в Россотрудничестве.

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«Это крутая идея, повод лишний раз напомнить, что Россия — не страшный зверь», — процитировали на канале слова актера Никиты Михалкова.

Также ведомство подчеркнуло, что Русские дома вне политики.