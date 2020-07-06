Российские дипломаты заговорили об ответе на новые санкции Великобритании

Великобритания опубликовала список людей и организаций из России, которые попали под новые санкции. В перечне из 25 россиян оказался глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. Российские послы оставили за собой право ответа.

В список от британских властей вошли личности, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Послов России в Британии больше всего возмутило, что в санкционном списке оказались руководители и судья.

«Особенное возмущение вызывает включение в санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, а также судей. В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом», — приводит комментарий посольства агентство РИА «Новости».

Также, по мнению дипломатов, в практической работе органы исполнительной власти не «оглядываются» на «гипотетические санкции» зарубежных властей. Послы оставили за собой право на ответные шаги.

Дипломаты связывают санкции и дело о гибели Магнитского с идей о том, что Великобритания провозглашена Лондоном как «мировой лидер» в санкционном давлении. При этом в посольстве пояснили, что британское экспертное сообщество пришло к выводу, что «санкции неэффективны с точки зрения заявляемых целей».