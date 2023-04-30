Мир 30 апреля 2023, 09:40 Российские дипломаты выяснят детали ареста Варгановой Посольство РФ в Индии выяснит детали ареста Варгановой на Гоа по обвинению в наркоторговле РИА «Новости»

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Посольство России в Индии установит обстоятельства задержания двух российских граждан в штате Гоа, в их числе серебряная медалистка Олимпийских игр 1980 года пловчиха Светлана Варганова. Россиян подозревают в причастности к торговле наркотиками, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства.

«Российские дипломаты находятся на связи с правоохранительными органами Индии. Мы выясняем детали происшедшего и следим за этой ситуацией», — отметил представитель пресс-службы дипведомства.

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Светлану Варганову арестовали на Гоа за продажу наркотиков. Вместе с ней задержали и бывшего полицейского из России, имя которого не назвали. Операцию провело Бюро по контролю за наркотиками Индии.

Правоохранители разоблачили международный наркокартель в штате Гоа. У задержанных обнаружили и изъяли кокаин, гашишное масло и другие наркотические вещества.