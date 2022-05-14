Российские дипломаты в США начали получать угрозы расправы

Участники протестных акций оккупировали территорию вокруг посольства России в Вашингтоне. Ведомство уже столкнулось с вандализмом, а в адрес сотрудников поступают угрозы физической расправы. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил посол России Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что сейчас российское посольство похоже на осажденную крепость.

«Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. В адрес моих товарищей, сотрудников посольства, поступают угрозы, в том числе физической расправы», — рассказал Антонов.

Посол подчеркнул, что сотрудники американских спецслужб необычайно активизировались. Они пытаются раздавать свои визитки сотрудникам посольства и всячески налаживают контакты.

Антонов отметил, что американские политики делают недвусмысленные заявления, склоняя российских дипломатов и военных к предательству. Глава дипмиссии подчеркнул, что весь ужас в том что это делают известные лица, которых он раньше уважал и ценил.

Отвечая на вопрос о позиции России по специальной операции, Антонов подчеркнул, что неоднократно говорил американским политикам, что капитуляции не будет. Он добавил, что все поставленные задачи президентом России военные выполнят в полном объеме.

Раннее Анатолий Антонов заявил о небывалой воле русофобии, которая охватила США. Как сообщило ИА Nation News, дипломат подчеркнул, что негатив к россиянам раздувают СМИ с подачи правящих кругов.